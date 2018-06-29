Компактный кроссовер Ford EcoSport пользуется в России путь и небольшим, но стабильным спросом. Недавно модель пережила рестайлинг. Сборку кроссовера наладили в Татарстане и накануне начались ее продажи на нашем рынке.

Внешне кроссовер практически не изменился, а вот интерьер пережил более глобальные перемены. Полностью изменилась передняя панель, появилась мультимедийная система SYNC 3 с экраном диагональю 6-8 дюймов в зависимости от комплектации.

Старый 1,6-литровый двигатель был заменен новым 1,5-литровым турбомотором мощностью 123 л.с. Он доступен для переднеприводных версий с механической коробкой передач. А вот 2-литровый двигатель мощностью 150 л.с., которым оснащаются полноприводные варианты, теперь комплектуется не «механикой», а автоматической трансмиссией. Оба силовых агрегата адаптированы для питания бензином Аи-92.

Базовая комплектация Ambiente, которая доступна только с 1,5-литровым двигателем и «механикой» обойдется в 959 000 рублей. В комплектацию входят системы стабилизации и предотвращения опрокидывания, две подушки безопасности, складывающееся в пропорции 60:40 заднее сиденье, центральный замок с дистанционным управлением.

В комплектации Trend добавляются кондиционер, зеркала с электрообогревом и электрорегулировкой, аудиосистема с 6 динамиками, Bluetooth, двумя разъемами USB, цветным дисплеем и управлением на рулевом колесе, пластиковый защитный чехол на полноразмерном запасном колесе.

В этой комплектации кроссовер обойдется в 1 019 000 рублей за версию с 1,5-литровым двигателем 1,5 л и механической коробкой передач, доплата за автомат составит 70 тысяч рублей. Полноприводный вариант с 2-литровым двигателем и «автоматом» стоит от 1 229 000 рублей

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Комплектация Trend Plus, оснащена включает климат-контролем, подогревом передних сидений, лобового стекла, форсунок стеклоомывателя и обшитого кожей руля. В салоне устанавливается центральный бокс между сиденьями с подлокотником и отсеком для вещей, а снаружи Ford EcoSport Trend Plus выделяется 16-дюймовым легкосплавными колесами, серебристыми рейлингами на крыше и наличием передних противотуманных фар.

Стоимость Ford EcoSport Trend Plus начинается от 1 089 000 рублей за версию с 1,5-литровым двигателем и механической коробкой передач, доплата за автомат составляет 60 тысяч рублей. А 2-литровая версия с «автоматом» и полным приводом обойдется еще на 140 тысяч дороже.

Комплектация Titanium отличается наличием полного комплекта подушек безопасности (7 включая коленную для водителя), мультимедийной системы SYNC3 с цветным сенсорным дисплеем диагональю 6,5 дюймов и функцией поддержки Apple CarPlay и Android Auto, круиз-контролем с регулируемым ограничителем скорости, датчиками дождя и света. Экстерьер Ford EcoSport Titanium дополнен 17-дюймовыми легкосплавными колесами, хромированной решеткой радиатора, фарами с интегрированными светодиодными ходовыми огнями, серебристыми защитными накладками на бамперах. Цена автомобиля в такой комплектации варьируются от 1 209 000 рублей и до 1 349 000 рублей.

Топовая комплектация Titanium Plus дополнена камерой заднего вида, передними и задними парктрониками, системой бесключевого доступа в автомобиль Keyless Entry и обивкой салона из ткани и комбинации натуральной и искусственной кожи. Ford EcoSport Titanium Plus с 1,5-литровым двигателем и «автоматом» стоит от 1 259 000 рублей, а в версии с 2-литровым силовым агрегатом —от 1 399 000 рублей.