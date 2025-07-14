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14 июл 2025

Ford отзывает более 850 тысяч автомобилей в США из-за дефекта топливного насоса

Ford отзывает более 850 тысяч автомобилей в США из-за дефекта топливного насоса
Автор фото: фирма-производитель

Компания Ford объявила о масштабной сервисной кампании. В США отзывается 850 318 автомобилей из-за возможной неисправности топливного насоса низкого давления

По данным Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA), дефектный топливный насос может снижать подачу топлива из бака в двигатель. В результате, это способно привести к перебоям в работе мотора, его полной остановке и повышенному риску аварийной ситуации. В некоторых случаях водители могут заметить признаки неисправности заранее, например, неровную работу двигателя, пропуски зажигания или потерю мощности.

В рамках кампании под отзыв попали несколько ключевых моделей Ford, в том числе пикап F-150, спорткар Mustang, а также премиальный кроссовер Lincoln Aviator. По оценкам NHTSA, проблема затрагивает примерно 10% из общего числа отзываемых автомобилей.

Отметим, что это не первая крупная сервисная компания Ford за последнее время. Ранее автопроизводитель уже отозвал свыше 197 тысяч электрокроссоверов Mustang Mach-E из-за дефекта, при котором пассажиры могли оказаться заперты внутри автомобиля.
 

При написании новости использовалась информация:
reuters

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