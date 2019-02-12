Американцы превратили пикап в фастбек

Может показаться, что в пикап Ford F-150 сзади въехал Mustang, однако на деле все прозаичнее – просто компания Michigan Vehicle Solutions представила новый аэродинамический кунг

Когда мы говорили про «Мустанг», это было недалеко от правды, так как создатели кунга вдохновлялись этой легендарной моделью. Интересно, что Aero X целиком выполнен из крашеного стеклопластика. Кунг оборудован подъемной дверцей, внутренней подсветкой, дополнительным стоп-сигналом, замком. По бокам установлены секции из закаленного стекла с тонировкой. Сзади на кунг устанавливаются солнцезащитные жалюзи. Аналогичные ставились на классический «Мустанг».

Создатели обещают, что подобные кунги адаптируют и для пикапов других производителей. Между тем, сама конструкция является уникальной и запатентованной. Она не допускает протечек, а также удобна в использовании. Начальная цена кунга составляет 3 995 долларов или 262 200 рублей по текущему курсу.