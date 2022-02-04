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4 фев 2022

Ford назвал свой F-150 Lightning идеальным источником энергии для дома

Ford назвал свой F-150 Lightning идеальным источником энергии для дома
Автор фото: фирма-производитель

В последнее время электромобили начали использовать в качестве источника питания для внешнего оборудования

Уже встречались случаи применения Tesla в качестве батарей для диджейской установки и мобильной кухни. Однако, в компании Ford решили пойти дальше, заявив, что с помощью их электрокаров можно обеспечить энергией целый дом!

Есть два нюанса. Первый – речь идет о конкретной модели – пикапе F-150 Lightning. Второй – под домом подразумевается не многоэтажка, а обычный среднестатистический коттедж. Впрочем, заявление громкое, но оно имеет под собой и логическое обоснование. Дело в том, что электрический пикап оснащается емкими батареями на 98 или 131 киловатт-часов в зависимости от версии. Если учесть, что среднее американское домовладение потребляет за день около 30 киловатт-часов, то полного заряда хватит на 3-4 дня.

Проверить утверждение компании на практике клиенты смогут уже весной, когда электрический F-150 доберется до дилеров. Отметим, у концерна есть серьезные производственные планы на данную модель – собирать по 150 тысяч экземпляров ежегодно.
 

При написании новости использовалась информация:
Drom

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