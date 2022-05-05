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5 май 2022

Ford F-150 превратили в необычную лодку

Ford F-150 превратили в необычную лодку

На аукционе Cars&Bids идут торги за необычное транспортное средство под названием NautiTruck — самодельный гибрид пикапа Ford F-150 выпуска 1986 года и лодки Correct Craft Ski Nautique

Перед вами необычное транспортное средство, которое и ездит плохо, и плавает также. Скажем проще – плавать эта лодка на колесах вообще не может. Герметичности в конструкции нет, так что если эта техника заедет в воду, то потонет сразу.

Из необычных решений можно отметить наличие двух рулей.  Руль справа – стандартный лодочный (он не имеет никакой связи с ходовыми механизмами). Руль слева уже был врезан прошлым владельцем, как раз он и имеет связь с колесами. В движение гибрид лодки и пикапа приводится штатным для F-150 этого поколения 4,9-литровым мотором. С завода он развивал около 120 л.с., но на NautiTruck двигатель оснащён новыми впуском и карбюратором. Работает мотор с четырёхступенчатой механической коробкой.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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