Ford F-150 превратили в необычную лодку

На аукционе Cars&Bids идут торги за необычное транспортное средство под названием NautiTruck — самодельный гибрид пикапа Ford F-150 выпуска 1986 года и лодки Correct Craft Ski Nautique

Перед вами необычное транспортное средство, которое и ездит плохо, и плавает также. Скажем проще – плавать эта лодка на колесах вообще не может. Герметичности в конструкции нет, так что если эта техника заедет в воду, то потонет сразу.

Из необычных решений можно отметить наличие двух рулей. Руль справа – стандартный лодочный (он не имеет никакой связи с ходовыми механизмами). Руль слева уже был врезан прошлым владельцем, как раз он и имеет связь с колесами. В движение гибрид лодки и пикапа приводится штатным для F-150 этого поколения 4,9-литровым мотором. С завода он развивал около 120 л.с., но на NautiTruck двигатель оснащён новыми впуском и карбюратором. Работает мотор с четырёхступенчатой механической коробкой.