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19 июл 2023

Ford F-150 Lightning стал доступнее

Ford F-150 Lightning стал доступнее
Автор фото: фирма-производитель

Как сообщает агентство Reuters, американская компания Ford снизила стоимость электрического пикапа Ford F-150 Lightning на 17% для стимулирования роста продаж

Таким образом, базовая версия пикапа сейчас оценивается в 50 000 долларов (4 500 000 рублей), а за флагманское исполнение теперь просят от 92 000 долларов (8 340 000 рублей). Следует отметить, что в начале старта продаж в 2022 году пикап оценивался примерно в 40 000 долларов (3 600 000 рублей), а за последующий год цена поднималась два раза на 10 000 долларов (900 000 рублей).

Напомним, что Ford F-150 Lightning предлагается в двух версиях электрических установок. Обе модификации комплектуются двумя электромоторами на каждой оси. В базовом оснащении суммарная мощность составляет 432 л.с., а крутящий момент - 1051 Нм. Батарея емкостью 98 кВт/ч позволит преодолеть до 370 км на одном заряде. А флагманское исполнение выдает 571 л.с. и 1051 Нм. Емкость батареи - 131 кВт/ч. Запас хода - 483 км. Обе силовые установки работают в паре с автоматической коробкой передач. Привод - полный.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru, Reuters

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