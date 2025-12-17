Электрификация 2.0: Ford сделает ставку на гибриды

Ford меняет стратегию электрификации. В ответ на снижение спроса на дорогие электрокары и новые потребности клиентов компания делает ставку на гибридные модификации своих ключевых моделей

Согласно обновленной стратегии Ford+, к 2030 году половина всех продаваемых автомобилей бренда должны быть электрокарами и гибридами. Для сравнения, сегодня доля таких машин в глобальных продажах марки составляет лишь 17%.

Ключевым элементом новой стратегии станет отказ от производства автомобилей с полностью электрическими силовыми установками. Они не оправдали надежд бренда, и фокус сместится в сторону гибридов. К примеру, недавно представленный обновленный пикап F-150 Lightning, который ранее предлагался в виде электрокара, теперь будет оснащаться гибридной силовой установкой.

Примечательно, что заводы, занимающиеся производством батарей для электромобилей бренда, продолжат работать в прежнем режиме. Часть мощностей Ford переведет под выпуск стационарных систем хранения энергии. Компания планирует поставлять аккумуляторы для дата-центров и создавать домашние накопители энергии по аналогии с Tesla Powerwall.

