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13 дек 2023

Ford планирует сократить производство F-150 Lightning и аккумуляторов для электромобилей

Ford планирует сократить производство F-150 Lightning и аккумуляторов для электромобилей
Автор фото: фирма-производитель

Стало известно, что компания Ford намерена сократить производство электрических пикапов F-150 Lightning в два раза в связи с неоправданными надеждами на развитие рынка. Это коснется и производство аккумуляторов для электромобилей

Генеральный директор компании Джим Фарли считает, что спрос на электромобили растет не с той скоростью, с которой они надеялись. Всему виной недостаточно развитая инфраструктура и достаточно высокие цены. Покупатели до сих пор делают уклон в сторону недорогих автомобилей с традиционным ДВС. Несмотря на то, что F-150 Lightning остается самым популярным электропикапом в США, для целевой аудитории он является достаточно дорогим приобретением и в определенной мере непрактичным для эксплуатации из-за отсутствия необходимой инфраструктуры. Согласно плану компании, в 2024 году еженедельное производство пикапов F-150 Lightning сократится с 3200 до 1600 экземпляров.

Напомним, что F-150 Lightning оснащается двумя электромоторами суммарной мощностью 458 л.с., а в более дорогой комплектации - 589 л.с. В обоих случаях крутящий момент составляет 1050 Нм. Емкость аккумулятора - 98 кВт*ч и 131 кВт*ч соответственно. Запас хода - 370 и 483 км. Привод - полный.

При написании новости использовалась информация:
caranddriver

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