К дебюту нового F-150 компания Ford провела любопытное исследование, которое демонстрирует, как сильно американцы любят пикапы и на что они ради них готовы

Как известно, самыми популярными автомобилями в США давно являются пикапы: рейтинги продаж неизменно возглавляет Ford F-Series, а на втором месте находятся пикапы марки Ram. Компания Ford решила получше узнать покупателей своего бестселлера и организовала опрос 2000 владельцев пикапов. Их возраст составлял 18-34 лет (27%), 35-44 лет (17%), 45-54 лет (19%), 55-64 лет (20%) и старше 65 лет (17%). 54% опрошенных — мужчины, 46% — женщины. 25% владельцев пикапов придумывают ему имя, а 15% даже имеют татуировку, связанную с автомобилем.

По словам респондентов, факт обладания пикапом заставляет их чувствовать себя более умелыми, опытными, гордыми, уверенными и надёжными людьми. Однако наиболее интересными здесь были вопросы о том, чем люди готовы пожертвовать ради своих автомобилей — если, конечно, их вдруг поставили бы перед таким выбором. Как выяснилось, владельцы пикапов готовы отказаться от алкоголя и кофе (79% и 72% соответственно), от смартфона (47%) и мяса (44%). Легче всего оказалось пожертвовать стриминговыми сервисами (82%), а отказаться от секса готовы лишь 38%.