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26 июн 2020

Ford представил новое поколение F-150

Ford представил новое поколение F-150
Автор фото: фирма-производитель

Компания прикладывает максимум усилий, чтобы сохранить лидерство в классе пикапов, поэтому не стала тянуть с выходом нового поколения и представил его всего через пять лет после появления предыдущего

Новое поколение F-150 создано путем глубокой комплексной модернизации машины предыдущего образца. Стальная несущая рама с лонжеронами коробчатого сечения осталась прежней, каркас кабины также не изменился (его выдают конфигурация дверных проемов и лобовое стекло со «ступенькой»), но все наружные панели — новые, они формируют более современный внешний вид автомобиля. Уделено внимание кастомизации: одних только передних решеток будет доступно 11 вариантов.

В новом поколении F-150 получил гибридную модификацию. Она оснащена 3,5-литровым турбомотором EcoBoost, встроенным в 10-ступенчатый «автомат» электродвигателем мощностью 48 л.с. и литий-ионной батареей емкостью 1,5 кВт*ч. Такое сочетание получило название PowerBoost. Пока не приводятся общая отдача тандема и другие параметры. Пикап в подобном исполнении способен тянуть прицеп массой до 5,4 тонны. Запас хода на одном баке составляет 1125 км. 

При написании новости использовалась информация:
Drom

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