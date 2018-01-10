Пикапы F-Series: залог благополучия компании Ford на североамериканском рынке и самая продаваемая модель на протяжении многих и многих лет. Удивительно, что у «младшенького» и весьма популярного F-150 до сих пор не было турбодизеля. В «голубом овале» решили это исправить.

Отныне Ford F-150 может оснащаться 3-литровым турбодизелем V6 мощностью 250 л.с. (максимальный крутящий момент — 600 Нм). Ранее им оснащались F-250 и F-350. Двигатель агрегатируется с 10-ступенчатой автоматической коробкой SelectShift, которая была усилена для работы с большим крутящим моментом.

Ford F-150 с турбодизелем будет доступено с полуторной и двойной кабинами с грузовой площадкой длиной 1,2 и 2 метра. Грузоподъемность — 916 килограммов. Максимальная масса буксируемого прицепа — 5170 кг.

Ford F-150 также оснащается четырьмя бензиновыми двигателями. Двумя атмосферными объемом 3,3 и 5 литра (294 и 400 л.с.) и двумя турбированными объемом 2,7 и 3,5 литра (330 и 380 л.с. соответственно).