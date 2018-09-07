Ford отзывает 2 миллиона пикапов

Речь пока идёт только о 23 машинах этой марки, на которых были случаи возгорания

Однако, компания вынуждена отозвать из эксплуатации около 2 миллионов выпущенных автомобилей. Эта мера касается только пикапов F-150, где были обнаружены небезопасные элементы.

Причина неисправности, которая приводит к возгоранию, кроется в конструкции преднатяжителя ремня безопасности. Механизм в определённых ситуациях искрит и это может привести к воспламенению. Такие случаи зафиксированы в США и Канаде. В этих странах пикапы от Ford очень популярны – F-150 одна из самых продаваемых моделей в сегменте. Текущая версия, укомплектованная «опасными ремнями», производится с 2014 года до настоящего времени.

Поставки отзывных машин осуществлялись и в другие страны, правда, в значительно меньших количествах. Будут ли отзываться Форды, проданные на других континентах и какова политика компании в отношении этих авто – пока не известно. Сообщается только об отзыве транспортных средств, эксплуатируемых в США и Канаде.