Американская компания Ford в рамках Международного автосалона в Детройте представила обновленную версию культового пикапа F-150.

Спустя два года после выхода в свет тринадцатого поколения F-150, американский автопроизводитель принял решение обновить одну из самых узнаваемых моделей в сегменте пикапов.

Внешне новый пикап можно отличить по более сложной форме фальшрадиаторной решетки, новой оптике, бамперу и видоизмененной крышке багажного отделения. Впрочем, несмотря на все изменения, культовый пикап сохранил брутальный, пусть и теперь и более гармоничный, дизайн.

Наиболее важные нововведения коснулись моторной гаммы F-150. Впервые за всю историю существования модели, пикапа получил дизельный силовой агрегат. К сожалению, на данный момент о нем известно немногое. По словам официальных представителей компании, американский пикап в будущем году будет оснащаться трехлитровым двигателем на тяжелом топливе из семейства Power Stroke. Никакой другой информации о нем в компании пока не раскрывают.

Кроме того, базовым для F-150 вместо старого 3,5-литрового «атмосферника» мощностью 282 л.с. теперь будет новый 3,3-литровый V6 с аналогичной отдачей, но более скромным уровнем потребления топлива. Старый 2,7-литровый V6 из семейства EcoBoost также был заменен – после рестайлинга пикап будет поставляться с его улучшенной версией второго поколения с системой комбинированного впрыска. Вдобавок ко всему, американцы пообещали модернизировать пятилитровый V8 мощностью 385 л.с., доукомплектовать все версии F-150 системой Start-Stop, а также агрегировать все вышеперечисленные моторы исключительно 10-ступенчатой автоматической КПП 10R80, которая в свое время была создана в сотрудничестве с концерном General Motors.

Выход обновленной версии F-150 на родной авторынок ожидается осенью текущего года, а приобрести его можно будет, как минимум, за 26 730 долларов (приблизительно 1 608 500 рублей по текущему курсу ЦБ РФ).