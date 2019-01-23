Электрифицируй это

Американские автомобильные концерны ведут себя достаточно странно, например, поголовно вводят гибридные моторы на классических масл-карах. Ford не остался в стороне и даже пошел еще дальше, намереваясь электрифицировать свои легендарные пикапы

Да, Ford планирует полностью изменить автомобили серии F-150. По словам представителей марки, предполагается выпуск как гибридных, так и полностью электрических версий. К слову, Ford не собирается разрабатывать такие автомобили в ущерб их практичности. Согласно планам, электрический пикап по грузоподъемности и проходимости не будет уступать бензиновым F-150, а в некоторых аспектах даже превзойдет их. В частности, моментальная доступность максимального крутящего момента пригодится во время преодоления скользких участков и подъемов.

Интересно, что новинка будет обладать и своими уникальными преимуществами. Предполагается, что пикап получит розетки для подключения мощного внешнего электрического оборудования, то есть автомобиль сможет заменить собой генератор. К сожалению, о технических характеристиках и сроке выхода электрического пикапа пока ничего не известно. Правда, за некоторый ориентир можно обозначить 2020 год, когда начнется выпуск следующего поколения F-150.