Автомобильный портал Motorpage
23 янв 2019

Электрифицируй это

Электрифицируй это
Автор фото: фирма-производитель

Американские автомобильные концерны ведут себя достаточно странно, например, поголовно вводят гибридные моторы на классических масл-карах. Ford не остался в стороне и даже пошел еще дальше, намереваясь электрифицировать свои легендарные пикапы

Да, Ford планирует полностью изменить автомобили серии F-150. По словам представителей марки, предполагается выпуск как гибридных, так и полностью электрических версий. К слову, Ford не собирается разрабатывать такие автомобили в ущерб их практичности. Согласно планам, электрический пикап по грузоподъемности и проходимости не будет уступать бензиновым F-150, а в некоторых аспектах даже превзойдет их. В частности, моментальная доступность максимального крутящего момента пригодится во время преодоления скользких участков и подъемов.

Интересно, что новинка будет обладать и своими уникальными преимуществами. Предполагается, что пикап получит розетки для подключения мощного внешнего электрического оборудования, то есть автомобиль сможет заменить собой генератор. К сожалению, о технических характеристиках и сроке выхода электрического пикапа пока ничего не известно. Правда, за некоторый ориентир можно обозначить 2020 год, когда начнется выпуск следующего поколения F-150. 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Drom, motor

Комментарии к новости

Последние новости

...
Ford F-150 2018

Ford отзывает 2 миллиона пикапов

07 сентября 2018
Ford F-150 Limited

Ford F-150 Limited: роскошный интерьер и мощный двигатель

01 августа 2018
Ford F-150 2017

Ford F-150 может получить электрическую версию

12 января 2018
Ford F-150

Ford F-150 впервые получил турбодизель

10 января 2018

Ford представил в Детройте обновленный F-150

11 января 2017

Ford F-150 получит новый двигатель и коробку передач

05 мая 2016

 Новости Ford F-150

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Nissan Qashqai - nissan qashqai 2014 теперь увереннее прокладывает курс Тест драйв
23 января 2019

Nissan Qashqai
"Мечты сбываются: Nissan Qashqai теперь увереннее прокладывает курс"
Subaru Forester - subaru forester 2019 обходя традиции
Тест драйв
21 января 2019

Subaru Forester
"Обходя традиции"
Mitsubishi L200 - mitsubishi l200 2017 записки натуралиста
Автопутешествия
18 января 2019

Mitsubishi L200
"Записки натуралиста"
Cadillac CT6 - зачем cadillac ct6 2017 проповедует концепцию исключительности
Тест драйв
15 января 2019

Cadillac CT6
"Зачем Cadillac CT6 проповедует концепцию исключительности"

Написано новостей:

2 2 6 2 5