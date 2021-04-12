Электрические «Мустанги» умирают

Владельцы электрических кроссоверов Ford Mustang Mach-E стали жаловаться на невозможность завести свои автомобили. Кроссоверы уходят в специальный «спящий режим», вывести из которого их могут только на официальных сервисах

Прежде чем перейти к проблеме, надо взглянуть на конструкцию аккумуляторов в данных машинах. Их здесь три - тяговые литий-ионные батареи и обычный свинцово-кислотный вспомогательный аккумулятор. Он очень важен, так как именно от него питается большинство бортовых систем. Собственно, подзарядка дополнительного аккумулятора происходит от основных батарей.

Теперь переходим к дефекту, из-за ошибки в программном обеспечении подзарядка этого аккумулятора попросту прекращается, он «высаживается» практически в ноль и автомобиль переходит в аварийный (спящий режим) дабы автомобиль не обесточился полностью. Предвидим логичный вопрос – можно ли подзарядить аккумулятор напрямую? В теории да, но на практике доступ к нему затруднен и без сервисных специалистов к нему не подобраться. Кроме того, он находится в переднем багажнике, крышка которого работает на сервоприводах. Ирония в том, что механизм открытия питается именно от маленькой батареи.