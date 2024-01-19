Mustang Mach-E GT получил бронзовую версию

Компания Ford представила новую версию электрического кроссовера Mach-E GT Bronze Appearance. Автомобиль в данном исполнении обойдется в 62 790 долларов (5 615 000 рублей)

Покупателям предложены три варианта цвета кузова: Shadow Black (черный), Star White Metallic Tri-Coast (белый) и Eruption Green (зеленый). Новинка отличается бронзовым оформлением вставки под решетку радиатора, 20-дюймовых колесных дисков и эмблем "Mach-E 4X" и "GT". Спортивный характер кроссоверу добавляют ярко-красные тормозные суппорты Brembo и новые сиденья, которые также получили улучшенную регулировку в 10 направлениях.

Напомним, что полноприводная модификация Mustang Mach-E GT оснащается двумя электромоторами суммарной мощностью 480 л.с. Емкость аккумулятора - 91 кВт*ч. Максимальный запас хода - 435 км. Разгон до 100 км/ч происходит за 3,8 с. Однако компания обещает, что с выходом нового исполнения Bronze Appearance силовая установка может прибавить в мощности.