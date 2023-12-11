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11 дек 2023

В Китае обновился ”Электромустанг”

В Китае обновился ”Электромустанг”
Автор фото: фирма-производитель

Компания Ford выводит на китайский рынок обновленный электрический Mustang Mach-E. Автомобиль поумнел, получил новую силовую установку и увеличенный запас хода. Цены в Китае начинаются от 239 800 юаней (примерно 3 066 000 рублей)

В Поднебесной электрический Мустанг известен под наименованием Electric Horse (Электрическая Лошадь). Дизайн по сравнению с предыдущей версией практически не изменился. Спереди только устанавливается иная вставка под решетку радиатора с рисунком в виде вытянутых сот. Габариты: 4730/1886/1621 мм, при колесной базе в 2984 мм.

Внутри улучшена электронная начинка. Теперь всеми системами управляет новый чип Qualcomm 8155. На передней панели устанавливается 15,5-дюймовый тачскрин “мультимедийки” и 10,2-дюймовая цифровая “приборка”. Автомобиль поддерживает автопилот уровня L2+, работа которого обеспечивается 23 датчиками (12 ультразвуковых радаров, 5 радиолокаторов и 6 камер).

Заднеприводные версии оснащаются одним электромотором мощностью 274 л.с. (201 кВт) или 305 л.с. (224 л.с.) в зависимости от версии. Полноприводная модификация GT комплектуется двумя электромоторами суммарной мощностью 488 л.с. (359 кВт) и 860 Нм крутящего момента. Данная версия разгоняется с 0 до 100 км/ч за 3,57 с. (в предыдущей версии - 3,65 с). Все комплектации получили новые аккумуляторы, но их емкость пока не разглашается. Теперь стандартная версия сможет проехать на одной полной зарядке - 600 км, а у полноприводной запас хода составит 700 км.
 

При написании новости использовалась информация:
szcw

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