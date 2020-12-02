Самый быстрый электромустанг официально представлен

Электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E обзавелся новой топ-версией GT Performance, которая стала лидером по мощности и динамике

На автомобиле установлены два электродвигателя, мощность которых составляет 487 лошадиных сил и 860 Нм крутящего момента. До сотни кроссовер разгоняется за 3.5 секунды, причем более младшая версия – GT выполняет это упражнение за 3.8 секунды. Интересно, что аналогичная динамика демонстрируется конкурентом новинки – Tesla Model Y.

Mustang Mach-E GT Performance получил и ряд визуальных особенностей. Среди них кованые 20-дюймовые диски. В салоне установлены передние спортивные кресла с материалом ActiveX Performance Grey. Панель приборов украшена алюминиевой аппликацией. Также в гамму цвета добавились новые яркие оттенки.