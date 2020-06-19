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19 июн 2020

На электрокроссовере Ford Mustang можно будет ездить без рук

На электрокроссовере Ford Mustang можно будет ездить без рук
Автор фото: фирма-производитель

Электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E станет первым автомобилем марки, который получит продвинутую систему автопилотирования с функцией Active Drive Assist (ADA). Она позволит водителю на длительное время отпускать руль во время поездок

Автопилот будет полагаться на множество камер, датчиков и высокоточные топографические данные от навигационной системы. Без рук на руле можно будет ездить более чем по 100 000 миль (160 000 километров) дорог в Северной Америке.

Особенностью ADA является инфракрасная камера, которая следит за положением головы водителя и направ¬лением его взгляда. По словам создателей, она не допускает ошибок, даже если человек сидит в очках или маске.

Когда система обнаружит, что водитель отвлёкся от дороги, раздастся сигнал о необходимости вернуть руки на руль. Ещё автопилот может заранее попросить взять управление на себя, если автоматика не будет справляться с дорожной ситуацией.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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