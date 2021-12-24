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24 дек 2021

Электрический Mustang после обновления стал дальнобойнее

Электрический Mustang после обновления стал дальнобойнее
Автор фото: фирма-производитель

Компания Ford представила электрокроссовер Mustang Mach-E 2022. Главное его новшество – увеличенный запас хода

С этих значений и начнем.  До обновления на полном заряде кроссовер мог проезжать 338–483 километров, то теперь запас хода составляет от 360 до 505 километров (цикл EPA). Если говорить о конкретных цифрах, то, например, Mustang Mach-E в начальной комплектации Select SR RWD теперь преодолевает 400 километров на одной зарядке (плюс 30 километров).

Улучшение характеристик стало возможным благодаря установке более емких аккумуляторов. Так, например, на версию Standard Range теперь устанавливается аккумулятор емкостью 75,7 киловатт-часа, при этом прежде использовалась батарея на 68 киловатт-часов. Также инженеры объявили, что был перепрограммирован софт, что также положительно сказалось на характеристиках машины.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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