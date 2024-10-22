Ford улучшил Mustang Mach-E и снизил ценник

Электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E получил ряд обновлений. Автомобилю немного доработали технику и освежили салон. Начальная стоимость - 36 495 долларов (3 500 000 рублей)

Теперь в начальной комплектации доступен автономный отопитель, который будет нагревать салон теплом от работы электрической силовой установки. Рычаг коробки передач перебрался на рулевую колонку, освободив больше пространства на центральном тоннеле. Также покупатели могут выбрать новый пакет Sport Appearance, который позволит визуально превратить автомобиль в Mach-E GT. В комплект входят оригинальная решетка радиатора, глянцевые накладки, спортивные сиденья, а также красные акценты в отделке салона.

Силовая установка осталась прежней, но заявлено обновление для автопилота BlueCruise. Теперь он способен подстраиваться под скорость потока и автоматически менять полосу движения.