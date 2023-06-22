50- летний Ford Ecoline превратили в электрокар

Интересный проект подготовило американское тюнинг-ателье Conductive Classics – рестомод на базе старого фургона из семидесятых годов – Ford Ecoline. Вся суть проекта заключается в том, что машину превратили в электрокар

Вообще, если опустить все подробности, можно сказать, что кузов «Форда» скрестили с платформой от Tesla Model 3. Так как специалисты ателье взяли двигатель, батареи, подвеску, тормоза и множество других деталей именно от детища Илона Маска.

Разумеется, в проекте была масса нетривиальных технических задач. Например, где размещать аккумуляторный блок, чтобы не пострадала практичность фургона. Или куда установить зарядный порт, чтобы лишний раз не пилить кузов. Собственно, в первом случае инженеры смогли расположить батареи под полом, а зарядный порт скрыли за одним из задних фонарей.