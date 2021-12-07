8 декабря: дата в автомобильной истории

Сегодня мы поговорим про автомобиль, жизненный цикл которого успел завершиться и запуститься заново в одно и то же время!

Встречайте – Ford A. История этой модели началась в 1927 году, когда доминирование легендарного Ford-T на американском рынке постепенно стало уменьшаться – из-за роста конкуренции со стороны других автомобильных компаний, в особенности General Motors. Фактически, новинка стала преемником Ford-T. Интересный факт – некоторые элементы модели разрабатывал ни кто иной, как сын Генри Форда – Эдсел. В частности, он нарисовал панель приборов и облицовку решетки радиатора. Модель выпускалась в самых разных вариантах: купе, кабриолеты, седаны, фаэтоны и.т.д.

А причем здесь восьмое декабря? Все просто - 8 декабря 1931 года производство данного автомобиля было прекращено. Впрочем, жизнь его продолжилась у нас в СССР. Дело в том, что в 1929 году советское правительство купило у компании Ford лицензию на производство (вместе с технической документацией и оборудованием). Самое интересное заключается в том, что два первых автомобиля (под названием ГАЗ-А) были собраны 8 декабря 1932 года. Всего было выпущено около 42000 автомобилей.