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16 мар 2020

Автомобили Ford смогут различать границы дороги без разметки

Автомобили Ford смогут различать границы дороги без разметки
Автор фото: фирма-производитель

Компания Ford представила новую систему помощи водителю. Она способна различать границы асфальтированного покрытия на загородных дорогах и подруливать в случае необходимости

Система Road Edge Detection (RED, определение границ дороги) является частью функции удержания в полосе. В своей работе она полагается на камеру, установленную под салонным зеркалом, которая сканирует границы дороги на 50 метров вперед и на семь метров в обе стороны на скорости 72–113 километров в час. С помощью специального алгоритма система определяет структурные изменения дорожного полотна, например, места, где асфальт переходит в гравий или траву, и слегка подруливает автомобиль, чтобы он не выехал за установленные границы.

Функция Road Edge Detection также помогает на дорогах с трудночитаемой разметкой, если ее не видно, скажем, из-за снега, дождя или опавших листьев. Ночью система использует подсветку фар, и работает также эффективно, как днем. Причем, если водитель никак не отреагировал на подруливание, его начнут предупреждать о риске съезда на обочину вибрацией. Первыми новую систему получили модели Focus, Kuga и Puma. 

При написании новости использовалась информация:
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