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11 авг 2020

Фанаты Ford Bronco требуют механическую коробку передач

Фанаты Ford Bronco требуют механическую коробку передач
Автор фото: фирма-производитель

Поклонники новейшего Ford Bronco опубликовали петицию, в которой требуют от производителя оборудовать механической коробкой передач все без исключения версии внедорожника

Американцам доступны шесть уровней оснащения Ford Bronco, лимитированная серия First Edition и экстремальная версия Sasquatch с увеличенным на 56 миллиметров дорожным просветом и 35-дюймовыми шинами. Базовым мотором является 2,3-литровая «турбочетвёрка» мощностью 273 лошадиные силы, которая работает в паре с 10-диапазонным «автоматом» или семиступенчатой механической коробкой передач. 2,7-литровый V6 мощностью 314 лошадиных сил оснащается только автоматической трансмиссией, но фанаты Ford Bronco требуют механическую коробку передач и для него — уже опубликована соответствующая петиция.

Поклонников не устраивает, что семиступенчатая «механика» Getrag доступна только для «младшего» мотора, а подготовленная к суровому бездорожью модификация Sasquatch тоже оснащается исключительно «автоматом». Что об этом думают в Ford, пока неизвестно, равно как остаётся загадкой и ответ на вопрос, есть ли техническая возможность использовать «механику» с мотором V6.

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