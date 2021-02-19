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19 фев 2021

Ford анонсировал преемника Mondeo

Ford анонсировал преемника Mondeo
Автор фото: фирма-производитель

Во время ежегодной конференции глава европейского отделения марки обратил внимание всех присутствующих на фасад соседнего здания в окне, где проступил силуэт новой модели. Наши зарубежные коллеги уже стали строить догадки относительно возрождения модели Mondeo.

Не стоит думать, что в Ford решили возродить свой полноразмерный седан, жизненный цикл которого закончился несколько лет назад. Модель ушла в прошлое, но название осталось, и его примерят на автомобиль совершенно иного форм-фактора. Это будет кроссовер, но вот какой именно – здесь мнения разделяются.

Одни думают, что в свет выйдет некий электрический кроссовер. Другие же полагают, что нам покажут гибрид. Сами представители Ford находятся в стороне от споров и никак не комментируют информацию, лишь заявляя, что все покрова будут сорваны несколько позже.

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