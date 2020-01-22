Автомобильный портал Motorpage
22 янв 2020

Ford Bronco: презентация состоится раньше

Ford Bronco: презентация состоится раньше
Автор фото: фирма-производитель

В ноябре 2019 года Ford опубликовал тизер с новым среднеразмерным внедорожником Bronco, в котором сообщалось, что машина будет представлена летом 2020-го. Правда, есть основания полагать, что презентация будет проведена еще раньше

Как сообщает портал FordAuthority, Ford собирается представить новинку на автосалоне в Нью-Йорке, который будет проходить с 10 по 19 апреля.

В отличие от своего прародителя из 60-х, который выпускали только с двумя дверями, новый Bronco параллельно предложат как в двух-, так и в четырехдверном исполнениях. Конструкция у автомобиля будет рамной — шасси он позаимствует у среднеразмерного пикапа е Ranger. Последний, напомним, оснащается 2,3-литровым турбированным мотором EcoBoost мощностью 270 л.с., работает он с 10-скоростным «автоматом». Также внедорожник в будущем станет доступен в гибридной модификации, о чем ранее сообщал главный исполнительный директор марки Джим Хакетт.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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