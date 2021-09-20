Ford Bronco может выйти на рынок Европы

Руководство Ford Motor рассматривает возможность запуска продаж нового Bronco в Европе. Однако, не все уверены в возможности успеха.

Глава компании, Джим Фарли, заявил в интервью Auto Express, что модель определённо найдёт своего покупателя в европейских странах, учитывая продажи его потенциального конкурента Land Rover Defender. В данный момент, европейский офис марки занимается исследованием рынка, за ним, собственно, и будет последнее слово в данном вопросе. Отметим, что в США на модель идет ажиотажный спрос.

Забавно, что европейские СМИ не верят в успех американцев. Так, например, издание Autoevolution публикует статистику продаж другого американского внедорожника – Jeep Wrangler. Собственно, в прошлом году европейцы приобрели лишь 7 262 экземпляра этой модели. По сравнению с объемами продаж в США – это капля в море. Также наши европейские коллеги заявляют, что выходу Bronco могут помешать и ужесточенные экологические нормы.