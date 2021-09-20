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20 сен 2021

Ford Bronco может выйти на рынок Европы

Ford Bronco может выйти на рынок Европы
Автор фото: фирма-производитель

Руководство Ford Motor рассматривает возможность запуска продаж нового Bronco в Европе.  Однако, не все уверены в возможности успеха.

Глава компании, Джим Фарли, заявил в интервью Auto Express, что модель определённо найдёт своего покупателя в европейских странах, учитывая продажи его потенциального конкурента Land Rover Defender. В данный момент,  европейский офис марки занимается исследованием рынка, за ним, собственно, и будет последнее слово в данном вопросе.  Отметим, что в США на модель идет ажиотажный спрос.

Забавно, что европейские СМИ не верят в успех американцев. Так, например, издание Autoevolution публикует статистику продаж другого американского внедорожника – Jeep Wrangler. Собственно, в прошлом году европейцы приобрели лишь 7 262 экземпляра этой модели. По сравнению с объемами продаж в США – это капля в море. Также наши европейские коллеги заявляют, что выходу Bronco могут  помешать и ужесточенные экологические нормы.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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