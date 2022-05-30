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30 май 2022

Ford будет помогать самоубийцам

Ford будет помогать самоубийцам

Автомобильные производители часто принимают участие в различных благотворительных проектах – это повышает имидж предприятия.  Волонтерская помощь детским домам, приютам для животных и.т.д – это, так сказать, стандартный набор, однако, встречаются и необычные стремления.

Недавно компания Ford огорошила всех заявлением, что будет помогать суицидникам-строителям в Англии. Проект организован совместно с благотворительной ассоциацией Lighthouse Club Construction Industry Charity , которая провела исследование, согласно которому в Англии и Ирландии ежедневно сводят счеты с жизнью два строителя.

Ford, как самый продаваемый коммерческий бренд в стране, не мог остаться в стороне от проблемы. Концерн принял решение выпустить специальную серию фургонов, которая будет окрашена в стиль светоотражающих жилетов. Также на бортах автомобилей будут нанесены памятки, информирующие о возможности проконсультироваться с психологами и другими специалистами, дабы рабочие сохранили свою жизнь.

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