Ford F-150 получил экстремальную внедорожную модификацию от Shelby

Компания Shelby показала плоды своих работ над пикапом Ford F-150. V8 форсировали до 785 л.с., доработали ходовую часть и оснастили всеми внедорожными атрибутами. Всего будет выпущено 800 таких экземпляров по цене от 140 000 долларов (примерно 11 900 000 рублей)

В частности, Shelby F-150 достались расширенные колесные арки, иной внедорожный обвес, черная решетка радиатора с логотипом кобры, а также капот с воздухозаборником. Внутри добавили карбоновые вставки и отделку сидений с фирменной красной прострочкой. Дорожный просвет увеличился на 75 мм. Амортизаторы производства фирмы Fox.

Под капотом 5,0-литровый V8 Coyote, форсированный до 785 л.с. благодаря новому нагнетателю Whipple 5 поколения. Также автомобиль оснастили выхлопной системой Borla, обули в 35-дюймовые внедорожные шины с 22-дюймовыми дисками.