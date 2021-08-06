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6 авг 2021

Ford готовит гибридный Ranger

Ford готовит гибридный Ranger

Американские СМИ обнаружили прототипы Ranger нового поколения.  Про дизайн сейчас говорить нечего – машина оклеена пленкой, но некоторые технические детали нам известны

По предварительным данным новый Ranger будет гибридом, причем подзаряжаемым. Силовая установка будет состоять из турбированного бензинового агрегата Ecoboost (объем 2.3 литра) и электромотора. Суммарная отдача моторов превышает планку в 350 лошадиных сил, но, к сожалению, точных данных здесь нет. Будет ли альтернатива у данной силовой установки – также не известно.

Важный факт – на платформе нового Ranger будет также базироваться и новое поколение Volkswagen Amarok. В проект разработки и освоения производства автомобилей оба концерна вложат более миллиарда долларов, а премьера автомобилей состоится в 2023 году.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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