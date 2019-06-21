Ford готовит к премьере экстремальный вариант суперкара GT

Компания Ford распространила первое изображение-тизер новой модификации суперкара GT. Премьера автомобиля состоится 4 июля на Фестивале скорости в британском Гудвуде

По данным британского издания Autocar, спорткар сохранит черты нынешней модели, но получит новые светодиодные фары, боковые зеркала иной формы и широкое антикрыло в задней части. Что касается силового агрегата, то не исключено, что новый Ford GT оснастят 3,5-литровым турбированным бензиновым мотором V6 мощностью 647 л.с.

Напомним, что модель GT была спроектирована и запущена в мелкую серию для участия в спортивных программах. Главными особенностями купе стал углепластиковый монокок, турбомотор Ecoboost V6 3.5 и сложная аэродинамика. Изначально предполагалось, что марка в течение четырех лет будет выпускать лишь по 250 GT ежегодно. В 2018-м Ford изменил свое решение: выпуск автомобилей продлили до 2022 года. В результате всего соберут 1350 машин вместо изначально планировавшейся тысячи.