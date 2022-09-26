Ford готовится к строительству своего самого большого завода

Похоже инфраструктура компании Tesla, которая недавно открыла еще одну «гигафабрику» в Германии, не дает покоя остальным игрокам, в частности концерну Ford , который готовится к строительству новой масштабной фабрики.

В честь этого события автопроизводитель уже поделился некоторыми подробностями о заводе. . Совершенно новое предприятие получит собственное название BlueOval City («Город голубого овала» — отсылка к логотипу Ford) и станет крупнейшим заводом в истории концерна. Выпускать здесь будут некий не представленный пока батарейный пикап.

Ввод в эксплуатацию планирую произвести в 2025 году, а на полную производственную мощность площадка должна выйти уже в 2026 году. Предполагается, что здесь будет выпускаться до двух миллионов электромобилей ежегодно.