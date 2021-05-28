Ford готовится выпустить несколько электрических кроссоверов

Компания Ford объявила о планах разработки новой архитектуры для «зеленых» автомобилей. Она строится с прицелом на создание целого семейства принципиально новых SUV

Наши европейские коллеги из Carscoops уже строят предложения относительно новинок. Они считают, что ими станут электрические версии Explorer и Lincoln Aviator. Вслед за ними на электрические рельсы переведут новенький Bronco и пикап Ranger.

Интересно, но параллельно с платформой для SUV американский концерн разрабатывает платформу для своих крупноразмерных моделей, вроде модели F-150 или Expedition. Новинки будут представлены уже в 2025 году. В целом, в Ford готовы инвестировать в электрическое производство более 30 миллиардов евро. Средства будут направлены не только на разработку машин, но и создание особой инфраструктуры.

