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28 май 2021

Ford готовится выпустить несколько электрических кроссоверов

Ford готовится выпустить несколько электрических кроссоверов

Компания Ford объявила о планах разработки новой архитектуры для «зеленых» автомобилей. Она строится с прицелом на создание целого семейства принципиально новых SUV

Наши европейские коллеги из Carscoops уже строят предложения относительно новинок. Они считают, что ими станут электрические версии Explorer и Lincoln Aviator. Вслед за ними на электрические рельсы переведут новенький Bronco и пикап Ranger.

Интересно, но параллельно с платформой для SUV американский концерн разрабатывает платформу для своих крупноразмерных моделей, вроде модели F-150 или Expedition. Новинки будут представлены уже в 2025 году.  В целом, в Ford готовы инвестировать в электрическое производство более 30 миллиардов евро. Средства будут направлены не только на разработку машин, но и создание особой инфраструктуры.
 

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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