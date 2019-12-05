Ford и McDonald’s разработали особый автомобильный пластик

Американские отделения Ford и McDonald’s запустили совместный проект по изготовлению полимерных композитов из шелухи кофейных зёрен, получаемой во время обжарки

В результате проведенного исследования Ford удалось выяснить, что кофейная шелуха — идеальный материал для армирования пластиков. Раньше ее просто выбрасывали или использовали для изготовления удобрений, но сейчас нашли применение в автомобильной отрасли. Технология проста: сырье нагревается до высокой температуры в низкокислородной среде, смешивается с полимером и другими добавками, а на выходе получаются гранулы, которые можно использовать для формовки детали.

«Кофейный» композит, по словам Ford, отвечает требованиям к материалам для корпусов фар, элементов салона и моторного отсека. Такие детали на 25 процентов легче обычных и для их изготовления требуется на 20 процентов меньше энергии. У биополимера даже лучше тепловые свойства, чем у существующих материалов. Так что не удивляйтесь, если, например, фара вашего нового фокуса недавно плескалась в пластиковом стаканчике.