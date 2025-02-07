Ford меняет стратегию: гибриды, доступные электрокары и угроза тарифов

Компания Ford делает ставку на развитие линейки гибридов и доступных электрокаров, но опасается, что торговые войны могут привести к росту цен

Генеральный директор Ford Джим Фарли дал понять: будущее – за гибридными грузовиками. Эти машины не просто экономичнее, но и обладают мощным функционалом. Технология Pro Power Onboard, например, превращает пикапы в мобильные электростанции, обеспечивая энергией стройплощадки, кемпинги и дома во время отключений электричества.

Ford также разрабатывает новое поколение компактных электромобилей с менее энергоемкими батареями, что сделает их более доступными. Полноразмерные электрические кроссоверы оказались нерентабельны, и компания отказалась от их выпуска. На их место придут гибриды с запасом хода около 1100 км.

Всё это, однако, может оказаться под угрозой из-за торговых войн. Фарли предупредил, что введение 25%-го тарифа на автомобили из Канады и Мексики сильно ударит по прибыли и заставит автопроизводителей поднять цены.

