Компания Ford теряет свои позиции на ключевых для себя рынках: Китае, Северной Америке и Европе. В общемировом рейтинге ведущих автопроизводителей она единственная, чьи глобальные продажи падают

Руководство компании винит во всем стратегию One Ford и считает ее не только устаревшей, но и не давшей никаких преимуществ в развитии бренда. Концепция One Ford была разработана в 2006 году тогдашним руководителем компании Марком Филдсом. Ему удалось спасти Ford от банкротства, сократить издержки, а также уменьшить количество платформ с 27 до девяти.

Новый глава Ford Джеймс Хэкетт заявил, что новая стратегия развития базируется на One Ford. Она подразумевает очередное сокращение платформ: с девяти до пяти. Четыре из них предназначены для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Три из них с несущим кузовом, а четвертая — рамная с базовым приводом на задние колеса.

Согласно плану Хэкетта это должно увеличить эффективность работы Ford на 20-40 процентов в течение ближайших пяти лет, за которые Ford намерен сэкономить до 25,5 миллиардов долларов. Цикл создания новых моделей должен уменьшиться на 20 процентов.

Компания уже отказалась от продаж легковых моделей на домашнем рынке, а к 2023 году две трети модельной гаммы Ford будут составлять кроссоверы, внедорожники и пикапы. При этом на долю легковушек придется всего 11%. И большинство из них будут представлены в сегментах премиальных автомобилей. Бюджетные же модели Ford намерен развивать совместно с партнерами. Первой «ласточкой» стал возрожденный Ford Territory, представляющий собой доработанный китайский кроссовер JMC Yusheng S330.

