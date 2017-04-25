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25 апр 2017

Ford модернизировал производство двигателей в России

Ford модернизировал производство двигателей в России
Автор фото: фирма-производитель

На российском заводе СП Ford Sollers по производству двигателей в Татарстане прошла очередная модернизация. В ее ходе было установлено новое оборудование, была организована зона дополнительного тестирования. Также предприятие получило современные цифровые промышленные камеры для дистанционного отслеживания производственного процесса

Шесть новых промышленных фотокамер проверяют правильность установки деталей двигателя путём сравнения многочисленных параметров изображения, получаемых при съемке. Камера делает снимок детали, далее внутреннее программное обеспечение станции анализирует снимок и выявляет отклонения от заданных параметров. Новые фотокамеры установлены на ряде станций линий двигателестроительного завода, обеспечивая беспрерывный контроль критических характерик конструкции двигателя в процессе производства.

Новые динамометрические стенды позволяют локально проводить ряд плановых испытаний двигателя, например, испытание на выносливость для проверки жизненного цикла двигателя в процессе эксплуатации; испытания по термическому циклу для проверки качества литья и уплотнений в конструкции двигателя и т.д. Ранее двигатели проходили тестирования на динамометрических стендах завода двигателей в Великобритании.

Новые динамометрические стенды проводят не только плановые испытания, но и отдельно тестируют измененные детали и нововведенные материалы для подтверждения соответствия качеству.

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При написании новости использовалась информация:
Ford

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