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26 мар 2019

Ford может свернуть российское производство уже летом

Ford может свернуть российское производство уже летом

Речь идет о производстве легковых автомобилей. На данный момент американский концерн рассматривает несколько сценариев продолжения работы в России или полный уход с нашего рынка

Первый вариант реструктуризации деятельности Ford в России предусматривает присутствие только в сегменте легкого коммерческого транспорта (LCV), где у концерна дела идут лучше, чем в легковом, благодаря спросу на Ford Transit. Второй вариант предусматривает прекращение деятельности Ford в России: тут концерн может пойти по стопам General Motors, который в 2015 г. законсервировал свой завод в Санкт-Петербурге и прекратил продажи Opel и массовых моделей Chevrolet.

В пользу второго варианта говорит тот факт, что у Ford Sollers отсутствует подписанный специнвестконтракт (СПИК). Без него СП не получит государственных льгот и субсидий (в частности компенсации утилизационного сбора). Проект СПИК был готов еще в прошлом году, но сейчас работа по нему не ведется, так как у Ford нет интереса к его заключению. Отсутствие соглашения с государством сделает нерентабельным производство даже коммерческих автомобилей, говорят аналитики. Как ожидается, официально о решении Ford объявит завтра, 27 марта 2019 г.

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При написании новости использовалась информация:
Drom, Коммерсант

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