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5 окт 2020

Ford Mustang не получит 7,3-литровый атмосферный V8

Ford Mustang не получит 7,3-литровый атмосферный V8
Автор фото: фирма-производитель

Новый 7,3-литровый атмосферный бензиновый двигатель V8 по имени Godzilla будет доступен только на пикапах Ford F-250, но маслкару Mustang он не достанется

В прошлом году Ford представил могучий бензиновый нижневальный мотор под названием Godzilla, который разработан для пикапов F-Series Super Duty. Недавно он появился в каталоге фирменных запчастей Ford и стал доступен для покупки всего за 8150 долларов. Двигатель архаичной конструкции с нижним расположением распредвала отличается компактными размерами — у него чугунный блок цилиндров, алюминиевые головки, по два клапана на цилиндр, стальной кованый коленвал, распределённый впрыск топлива и изменяемые фазы газораспределения.

Главный инженер проекта Godzilla Пэт Хертрих рассказал изданию Muscle Cars & Trucks, что Ford Mustang не получит 7,3-литровый атмосферный V8, потому что нижневальный и низкооборотистый мотор мощностью 436 лошадиных сил сконструирован в расчёте на длительную эксплуатацию в тяжёлых условиях, а ставить его на спорткары нет никакого смысла.

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