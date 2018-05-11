Еще недавно подзаряжаемые гибриды были диковинкой даже в легковом сегменте, а сегодня там ими уже никого не удивишь. Теперь новые технологии проникают в сегмент легкого коммерческого транспорта.

Так, компания Ford начала тесты гибридных фургонов Transit PHEV в реальных городских условиях. Большую часть времени они будут использоваться исключительно в электрическом варианте. Испытания проводятся в Валенсии, с властями которой у Ford заключено соглашение о сотрудничестве.

Основная цель испытаний в испанском городе — оценить преимущества использования небольших и средних автопарков гибридов Transit Custom, которые работают исключительно на электродвигателе с нулевыми выбросами. Расчетный пробег без подзарядки – более 50 километров (31 миля), причем удостоенный наград 1,0-литровый бензиновый двигатель EcoBoost позволяет увеличить запас хода и устранить связанные с этим опасения, обеспечивая подзарядку литий-ионных аккумуляторов в случае более длительных поездок.

Двадцать гибридных фургонов Transit Custom, оснащённых телематической системой для сбора данных о финансовых, эксплуатационных и экологических показателях, а также технологией геозонирования, которая позволяет автоматически изменять настройки на основе текущего местоположения фургона, уже используются в Лондоне.

Проект 12-месячных испытаний в условиях реальной эксплуатации запущен ранее в этом году компанией Ford в сотрудничестве с департаментом транспорта Лондона и корпоративными клиентами компании: от лондонской полиции до курьерских служб и строительных фирм.

