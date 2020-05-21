Ford начинает убивать

Ford планомерно сокращает ассортимент своих легковых моделей в США, продолжая смещать акцент бизнеса в сторону кроссоверов, внедорожников и пикапов. Ранее компания уже прекратила продажи Ford Fiesta, Ford Focus и Ford Taurus. На очереди еще два автомобиля — Ford Fusion (он же Ford Mondeo на европейском и азиатском рынках) и его премиум-версия Lincoln MKZ

Наиболее печальным такое развитие событий может оказаться для марки Lincoln, так как с сокращением модели MKZ в строю седанов остается лишь Continental. К сожалению, и эта модель будет отменена с завершением жизненного цикла текущего поколения. Согласно недавнему отчету, седаны по-прежнему составляют примерно треть бизнеса люксового бренда. В итоге сам факт существования Lincoln ставится под сомнение.

Что касается Ford, то компания заявила о намерении полностью отказаться от легковушек еще в апреле 2018 года. Это связано с постоянным ростом доли продаж кроссоверов, внедорожников и пикапов, а единственной легковой моделью останется Mustang.