Автомобильный портал Motorpage
21 май 2020

Ford начинает убивать

Ford начинает убивать

Ford планомерно сокращает ассортимент своих легковых моделей в США, продолжая смещать акцент бизнеса в сторону кроссоверов, внедорожников и пикапов. Ранее компания уже прекратила продажи Ford Fiesta, Ford Focus и Ford Taurus. На очереди еще два автомобиля — Ford Fusion (он же Ford Mondeo на европейском и азиатском рынках) и его премиум-версия Lincoln MKZ

Наиболее печальным такое развитие событий может оказаться для марки Lincoln, так как с сокращением модели MKZ  в строю седанов остается лишь Continental. К сожалению, и эта модель будет отменена с завершением жизненного цикла текущего поколения. Согласно недавнему отчету, седаны по-прежнему составляют примерно треть бизнеса люксового бренда. В итоге сам факт существования Lincoln ставится под сомнение.

Что касается Ford, то  компания заявила о намерении полностью отказаться от легковушек еще в апреле 2018 года. Это связано с постоянным ростом доли продаж кроссоверов, внедорожников и пикапов, а единственной легковой моделью останется Mustang.

При написании новости использовалась информация:
Drom

Комментарии к новости

Последние новости

...
Ford Mustang Mach-E 2021

Ford отложил выход двух важных новых моделей

20 мая 2020

Ford разрабатывает кроссовер на базе Mondeo

28 апреля 2020

Ford запатентовал приложение для определения запаха в такси

23 апреля 2020
Ford Focus RS

Заряженного Ford Focus не будет

21 апреля 2020

Ford создал запретные браслеты

17 апреля 2020
Mountune Ford Focus ST 2020

Мобильный телефон может увеличить мощность автомобиля

23 марта 2020

 Новости Ford

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Chery Tiggo 8 - chery tiggo 8 2019 тигр вышел на охоту Тест драйв
21 мая 2020

Chery Tiggo 8
"Chery Tiggo 8: тигр вышел на охоту"
Geely Coolray - geely coolray 2020 и шлем мотоциклиста, а также дайвинг и огни ночного города
Тест драйв
18 мая 2020

Geely Coolray
"Geely Coolray и шлем мотоциклиста, а также дайвинг и огни ночного города"
Mercedes-Benz GLS, Land Rover Range Rover - новейший mercedes-benz gls 2020 и умудренный опытом range rover 2018 в шоке от собственной крутости
Сравнительный тест
15 мая 2020

Mercedes-Benz GLS, Land Rover Range Rover
"Новейший Mercedes-Benz GLS и умудренный опытом Range Rover в шоке от собственной крутости"
Volvo XC90 - volvo xc90 2020 шведская история в отдельно взятой семье
Тест драйв
12 мая 2020

Volvo XC90
"Шведская история в отдельно взятой семье"

Написано новостей:

2 5 8 5 9