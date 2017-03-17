Автомобильный портал Motorpage
17 мар 2017

Ford научился распознавать пешеходов

Ford научился распознавать пешеходов
Автор фото: фирма-производитель

Ford заявил об окончании разработки технологии распознавания пешеходов. Новая технология заключается в радаре, спрятанном под облицовкой переднего бампера и камере, расположенной на ветровом стекле

Система имеет собственную базу данных и, так называемых «образов», позволяющую ей отличать людей от дорожных знаков и деревьев. Камера делает около 30 кадров в секунду, снимает видео в реальном времени и даже в темное время суток распознает пешеходов, после чего подает сигнал водителю, и, в случае если он на него не отреагировал, начинает торможение самостоятельно.

Новая система уже прошла испытания как на закрытых полигонах, так и на реальных дорогах Парижа и Амстердама, поэтому, как ожидают эксперты, ее появление вполне реально уже на новом поколении Fiesta, недавно анонсированном в Женеве. «Многие водители находятся в состоянии стресса за рулем в ночное время, передвижение по городу изматывает, а пешеходы, часто настолько увлечены своими смартфонами, что выходят на дорогу, не убедившись в безопасности, тем самым создавая аварийные ситуации» говорит инженер компании Ford of Europe по технике безопасности Грегор Аллекси. Новая система должна снизить риск в подобных ситуациях.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Ford

Комментарии к новости

Последние новости

...
Ford Fiesta 2017

Премьерный показ Ford Fiesta

07 марта 2017

Ford назвал дату официальной презентации хот-хэтча Fiesta

22 февраля 2017

Ford расширил список модификаций своего фургона Transit

21 февраля 2017

Ford оснастит российскую версию Focus новой мультимедийной системой

20 февраля 2017

Ford объявил об отзыве своих пикапов в России

17 февраля 2017

Ford запустил в серию новую версию Focus и Fiesta для российского рынка

15 февраля 2017

 Новости Ford

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Cadillac CTS - cadillac cts 2017 как у элвиса Тест драйв
17 марта 2017

Cadillac CTS
"Как у Элвиса"
Hyundai Creta, Renault Kaptur - hyundai creta 2016 и renault kaptur 2016 женские штучки
Сравнительный тест
15 марта 2017

Hyundai Creta, Renault Kaptur
"Женские штучки"
Mazda 3 - mazda 3 sedan 2017 элементарно, ватсон!
Тест драйв
13 марта 2017

Mazda 3
"Элементарно, Ватсон!"
Hyundai Santa Fe - hyundai santa fe 2015 исполнитель желаний
Тест драйв
10 марта 2017

Hyundai Santa Fe
"Исполнитель желаний"

Написано новостей:

1 8 4 4 1