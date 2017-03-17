Ford заявил об окончании разработки технологии распознавания пешеходов. Новая технология заключается в радаре, спрятанном под облицовкой переднего бампера и камере, расположенной на ветровом стекле

Система имеет собственную базу данных и, так называемых «образов», позволяющую ей отличать людей от дорожных знаков и деревьев. Камера делает около 30 кадров в секунду, снимает видео в реальном времени и даже в темное время суток распознает пешеходов, после чего подает сигнал водителю, и, в случае если он на него не отреагировал, начинает торможение самостоятельно.

Новая система уже прошла испытания как на закрытых полигонах, так и на реальных дорогах Парижа и Амстердама, поэтому, как ожидают эксперты, ее появление вполне реально уже на новом поколении Fiesta, недавно анонсированном в Женеве. «Многие водители находятся в состоянии стресса за рулем в ночное время, передвижение по городу изматывает, а пешеходы, часто настолько увлечены своими смартфонами, что выходят на дорогу, не убедившись в безопасности, тем самым создавая аварийные ситуации» говорит инженер компании Ford of Europe по технике безопасности Грегор Аллекси. Новая система должна снизить риск в подобных ситуациях.