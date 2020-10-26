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26 окт 2020

Ford не верит в роботов – они не заменят людей

Ford не верит в роботов – они не заменят людей
Автор фото: фирма-производитель

Глава по производству и трудовым отношениям компании уверен, что в процессе сборки автомобилей всегда будет востребован человеческий труд — как минимум для проверки тех же самых роботов

Роботизированная техника не сможет полностью заменить человеческий труд при сборке автомобилей. Такое мнение высказал глава по производству и трудовым отношениям Ford Гэри Джонсон в интервью порталу Ford Authority. По его словам, человеческое присутствие необходимо как минимум для проверки умных машин.

— Думаю, что нам всегда понадобится человек, потому что есть работа, которую может делать только он: например, сесть в машину и настроить определенные параметры изнутри. Очевидно, что мы хотим усовершенствовать показатели безопасности при процессе сборки автомобилей и при этом улучшить качество конечного продукта, и для этого нам всегда будут нужны люди, — заявил  Джонсон.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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