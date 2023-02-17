Ford облегчит жизнь владельцам электрокаров

Мировой парк электрокаров неуклонно растет. К сожалению, власти городов, даже крупных мегаполисов, пока не могут обеспечить нормальную зарядную инфраструктуру - количества станций не хватает всем желающим. Так что нередки ситуации, когда ты подъезжаешь к терминалу, а все штекеры заняты, и приходится ждать по несколько часов, чтобы появилось свободное место. Впрочем, у концерна Ford есть решение

Что мы используем, когда не хватает розеток. Правильно, используем специальные адаптеры (в простонародье - "тройники"). Собственно, что то подобное и изобрели в Ford. Для использования одного слота на несколько электрокаров, по замыслу инженеров Ford, потребуется оснащение машин сразу двумя портами — для приёма и отдачи энергии.

Многие современные электрокары уже допускают подключение сторонних потребителей, и, судя по всему, Ford рассчитывает применить усовершенствованную версию этой технологии. То есть смысл будет таким - к терминалу подключается один автомобиль - к нему второй, а ко второму - третий.