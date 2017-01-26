Американская компания Ford опубликовала технические характеристики серийного суперкара GT, впервые представленного еще два года назад.

Официальная презентация американского спорткара состоялась в далеком 2015 году в рамках Международного автосалона в Детройте. Впрочем, тогда на стенде Ford был выставлен прототип автомобиля. Серийную же версию начали собирать только в декабре прошлого года на предприятии компании в Онтарио, Канада. И только сейчас Ford рассекретил технические характеристики суперкара.

Так, под капотом серийной версии GT установлен бензиновый V6 из семейства EcoBoost с рабочим объемом 3,5 литра и мощностью 647 л.с. (745 Нм). Такой двигатель обеспечивает автомобилю максимальную скорость в 347 км/ч. Как утверждают разработчики, Ford GT смог пройти один круг канадской трассы Calabogie Motorsports Park общей протяженностью 5,05 км за 129,8 секунд. Стоит отметить, что это лучше показателей британского McLaren 675LT (130,8 сек) и итальянского Ferrari 458 Special (132,9 сек.).

При этом, заявленный уровень потребления топлива в смешанном цикле составляет 16,8 литров на каждые 100 км. Исключительно в условиях города этот показатель будет несколько выше – до 20 литров на 100 км, а при езде по скоростной трассе, напротив, понизится до 13 литров.

Изначально планировалось, что суперкар будут выпускать на протяжении всего четырех лет по 250 экземпляров в год. Однако недавно официальные представители компании заявили, что сроки производства будут продлены еще на два года.

«Хотя мы не можем произвести достаточное количество Ford GT для всех, кто уже подал заявки на его приобретение, мы собираемся произвести дополнительные автомобили, чтобы удовлетворить спрос большего количества наших самых лояльных послов бренда Ford. Мы хотим сохранить эксклюзивность Ford GT, но в то же время мы знаем, как значимы эти покупатели для нашего бренда», - заявил руководитель Ford Performance Дейв Перисак.