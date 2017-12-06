Компания Ford раскрыла все детали об обновленных Tourneo Connect, Transit Connect, Tourneo Courier и Transit Courier, своих самых компактных коммерческих моделях на европейском рынке.

Все версии получили обновленную переднюю часть с новой более высоко расположенной радиаторной решеткой, дорогие версии обзавелись ксеноновыми фарами и светодиодными дневными ходовыми огнями.

Изменения интерьера в первую очередь затронули переднюю панель, которая полностью изменилась. У машин появилась мультимедийная система SYN3 с отдельно стоящим 6-дюймовым экраном, который кажется планшетником (нет, снять его с панели нельзя).

Кроме того автомобили обзавелись комплексом систем безопасности, включающим в себя активный круиз-контроль, системы экстренного торможения перед препятствием, помощи при парковке и другие.

Турбодизели доведены до требований Евро-6.2 — наиболее жестких в Европе. Бензиновые двигатели также были модернизированы и стали немного экономичнее.

Продажи обновленных линеек на европейском рынке начнутся следующей весной. У нас машины не появятся — в России Ford по-прежнему предлагает только большой Transit, который собирается в Татарстане.