Ford обновил спорткар GT

Компания Ford представила суперкар GT 2020 модельного года. Купе отныне стало мощнее и предлагается с двумя стайлинг-пакетами

Главным техническим новшеством Ford GT 2020 стал модернизированный твин-турбо V6 3.5 EcoBoost, отдача которого выросла с 656 до 669 лошадиных сил. У двигателя новые калибровки, более широкая полка момента, поршни с улучшенной конструкцией канала охлаждения и более мощные катушки зажигания. Любопытно, что многие решения на серийную версию перекочевали с трекового GT Mk II.

Кроме того для суперкара предложили два новых стайлинг пакета. Liquid Carbon — это кузов из некрашеного углепластика под прозрачным лаком, карбоновые колеса с титановыми болтами, шеститочечные ремни безопасности, пять вариантов оформления салона и пять колеров для тормозных суппортов. Дополнительно на GT Liquid Carbon могут нанести гоночные полосы, а корпуса зеркал покрасить в один из семи цветов.