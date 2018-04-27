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27 апр 2018

Ford отказывается от легковых моделей

Ford отказывается от легковых моделей
Автор фото: фирма-производитель

Дела у компании Ford на домашнее рынке Северной Америки идут ни шатко ни валко: прибыль падает, высокими продажами здесь тоже не могу похвастать. В итоге руководство «голубого овала» решилось на кардинальные меры.

С целью сокращения издержек Ford практически полностью откажется от легковых моделей на рынке Северной Америки. Исключение будет сделано для купе Ford Mustang и псеведокроссоверной версии нового Ford Focus, которое имеет приставку Active.

Сегодня Ford продает в США легковые Fiesta, Focus, Fusion (в Европе известен как Mondeo), Taurus и компактвэн B-Max. При этом легковые модели пользуются куда меньшим спросом. Так, самый популярный из седанов, Ford Fusion, в пролом году разошелся тиражом в чуть более 200 тысяч экземпляров, а это в четыре раза меньше, чем у самой популярной модели компании в Северной Америке, пикапов F-Series.

В компании говорят, что вообще прекращают разрабатывать новые седаны. Через несколько лет гамма Ford на 90 процентов будет состоять из пикапов, внедорожников и кроссоверов.

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При написании новости использовалась информация:
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