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8 янв 2019

Ford отзывает миллион автомобилей

Ford отзывает миллион автомобилей

Конечно, это звучит, мягко говоря,страшно, однако, причина, которая повлекла за собой такой масштабный отзыв, не является новой. Речь идет о бракованных подушках Takata, которые могут навредить водителям и пассажирам

Напомним, что скандал с японской компанией произошел в 2014 году, когда специалисты регулирующих органов США выявили, что изготовленные Takata подушки безопасности из-за неисправности при аварии могут не раскрыться правильно, а лопнуть или выстрелить в находящихся в салоне автомобиля людей кусочками металла. Подобные неполадки привели к гибели более двадцати человек, после чего многие автопроизводители поспешили заменить подушки.

Теперь на эту стезю встал и Ford. Корпорация отзывает по всему миру 953 тысячи автомобилей. Отзыву подлежат в том числе кроссоверы Ford Edge и Lincoln MKX 2010 модельного года, пикапы Ford Ranger 2010-2011 модельных годов и спортивные автомобили Ford Mustang 2010-2014 модельных годов. Важно заметить, что более 780 тысяч из отзываемых авто были реализованы на территории США. Ford обязуется установить новые подушки безопасности бесплатно.

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При написании новости использовалась информация:
Авто@mail.ru, ТАСС

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